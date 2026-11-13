加沙暴雨淹没7万顶帐篷——德国之声

当地政府表示，加沙地带的暴雨淹没了至少7万顶帐篷，影响超过20万人。联合国儿童基金会称，周末期间的强降雨已造成至少6人死亡，其中包括儿童。德国之声报道了这一消息。

加沙北部居民告诉该媒体，他们试图用沙子和碎片加固帐篷，以防止雨水流入内部。临时避难所周围的泥泞让人们甚至难以离开，因寒冷和降雨，物品和衣物数日无法晾干。

洪水与避难所短缺

联合国人道主义事务协调厅表示，人道主义团队已开始在60处地点清理污水管线和雨水蓄水池。该机构估计，这可能帮助约3万个家庭。与此同时，联合国人道主义伙伴警告说，缺乏用于安置从受淹地区和受损建筑物中转移人员的场所。

根据OCHA的数据，以色列当局限制巴勒斯坦人进入所谓“黄线”以外的地区，导致加沙地带大部分区域仍无法进入。以色列控制着约三分之二的领土。加沙约200万居民中的大多数曾多次流离失所，居住在帐篷、流离失所者营地或被认为不安全的房屋中。

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围绕援助与重建的争议

加沙的重建受到拖延，因为谈判各方无法就解除哈马斯武装和以色列军队撤离的条件达成一致。作为2025年10月停火协议一部分、由美国总统唐纳德·特朗普设立的和平委员会，呼吁以色列政府立即允许并便利冬季物资和人道主义物资入境。

以色列政府领土活动协调员表示，近几个月已有9.1万顶帐篷运抵加沙，另有超过8200卡车的防水布、毯子和冬装。联合国和国际人道主义组织指责以色列系统性阻止预制避难所入境。联合国表示，约15万顶帐篷已在加沙境外准备运送，但仍在等待必要许可；以色列否认这一说法。

救助儿童会估计，约120万人，其中包括超过56万名儿童，正处于危急或灾难性的居住条件中。联合国人口基金代表表示，约40万人居住在洪水高风险地区，其中估计有1万名孕妇。

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