一项涉及12名患有慢性肾病和蛋白尿的成年人的研究显示，将盐摄入量减少至每天约6克，可能增强药物BQ123的肾脏保护作用。News-Medical报道了这项研究结果。

两种饮食与药物

爱丁堡大学的研究人员研究了患有蛋白尿性慢性肾病的参与者。蛋白尿，即尿液中蛋白质过多，是肾脏损伤的迹象，并与疾病进展风险相关。

参与者遵循两种为期14天的饮食：一种是平常饮食，每天含约13.3克盐；另一种是将盐限制在每天约6.3克的饮食。后一数值接近建议的最高限量。

在每个期间，参与者接受BQ123或安慰剂。BQ123阻断A型内皮素受体，属于内皮素受体拮抗剂类药物。这些药物被视为治疗伴有蛋白尿的慢性肾病的一个有前景方向。

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限盐条件下的结果

在两种饮食条件下，BQ123均降低了血压，并改善了血管功能指标。然而，只有在低盐饮食下，才观察到肾脏过滤结构内压力下降以及随尿液流失的蛋白质减少。

在限制盐摄入期间，还记录到肾脏滤过率的初始下降。作者认为，这可能反映了肾脏过滤结构内压力降低，而非其受损。他们表示，在开始使用其他肾脏保护药物时，也可能出现类似的短期变化。

研究负责人丹·皮尤表示，这类药物完整的肾脏保护作用只在降低盐摄入的条件下显现。同时，科学家强调，需要开展规模更大、持续时间更长的研究，以检验这一效果是否也适用于临床实践中使用的口服内皮素受体拮抗剂，以及其是否能改善长期肾脏健康。

该研究发表在《Kidney International》期刊上。

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