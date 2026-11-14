气候变化加剧印度尼西亚火灾危机——Mongabay

人为气候变化显著加剧了2026年8月至10月印度尼西亚西部火灾季期间的创纪录高温。分析气候变化对极端天气事件影响的国际研究网络世界天气归因组织（World Weather Attribution）得出了这一结论，Mongabay报道。

研究人员估计，火灾波及约190万公顷泥炭地和热带森林。有毒烟霾使东南亚国家1250万人暴露于危险的空气污染之中。WWA报告显示，仅在印度尼西亚，烟霾就导致超过40万例呼吸道感染。

厄尔尼诺导致降水不足

分析作者发现，强厄尔尼诺现象是异常降水不足的主要原因：三个月内的季节性降雨量减少了约50%。与此同时，创纪录的气温主要被归因于全球变暖。

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根据WWA的计算，人类活动导致的气候变化使该季节气温升高了1.6°C，而厄尔尼诺又增加了0.3°C。研究人员认为，若没有温室气体排放，如此极端的高温几乎不可能出现。气候变化还使同时出现炎热和干燥天气的每周时段发生概率增加了三倍。

排水后的泥炭地增加火灾风险

WWA指出，天气因素叠加在长期的景观退化之上。1990年至2010年间，由于为农业排水和森林砍伐，婆罗洲的泥炭沼泽森林面积减少了45%，苏门答腊减少了63%。

排水后的泥炭地容易起火，其中的火灾可能在地下阴燃数周，并释放大量碳储量。报告作者称，保护未受破坏的森林、恢复排水后的泥炭地以及遵守禁止焚烧土地的规定，是防止未来大规模烟霾危机的必要措施。

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