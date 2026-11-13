北卡罗来纳州选区重划可能让共和党失去席位——《财富》

北卡罗来纳州共和党人在2025年重新划定选区边界后，原本预计能获得该州在美国众议院近三分之二的席位。然而，据《财富》评估，在2026年选举后，该党可能获得该州不到三分之一的席位。

由共和党占多数的北卡罗来纳州立法机构修改了选区地图。在14个选区中的11个选区，多数选民在2024年总统选举中投票支持唐纳德·特朗普。然而，民主党在2026年中期选举中获得的支持，也使特朗普曾以最多20个百分点优势获胜的选区面临风险。

俄亥俄州的情况

在俄亥俄州，共和党籍立法者也在2025年重新划定了选区边界。在该州代表团的15个席位中，有12个来自2024年多数选民支持特朗普的选区。该计划原本旨在确保共和党获得俄亥俄州在众议院三分之二的席位，但在第120届国会中，他们可能获得不到这一数字的一半。

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该报道作者、博伊西州立大学政治学教授查理·亨特称，这类结果可能是“dummymander”的一个例子。该术语描述的是这样一种情况：一个政党将其支持者过于分散在各个选区中，因有利于对手的选举浪潮而失去比没有重新划分选区时更多的席位。

得克萨斯州、佛罗里达州和阿拉巴马州

在得克萨斯州和佛罗里达州，共和党试图赢得此前由民主党持有的九个席位。重新划定边界也影响了民主党人肖马里·菲格斯在阿拉巴马州的脆弱选区。特朗普在2024年以至少9个百分点的优势赢得了所有这些选区。

据《财富》报道，民主党保住了共和党瞄准的大多数席位。预计得克萨斯州、佛罗里达州和阿拉巴马州的共和党人在第120届国会中的代表人数将与第119届国会相同。在田纳西州第9选区，共和党保住了最后一个此前由民主党控制的席位，但仅以约2500票、即略高于一个百分点的优势获胜。

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