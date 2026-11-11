沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学（KAUST）和费萨尔国王专科医院及研究中心（KFSHRC）的研究人员发现了一种此前未知的新生儿致命性脑部疾病遗传原因。这涉及与重症新生儿脑病相关的VPS25基因隐性变化，News-Medical报道。

五个家庭出现类似病例

这项发表于《Genome Medicine》期刊的研究汇集了来自沙特阿拉伯、欧洲和北美五个无亲缘关系家庭的数据。这些儿童出现了相似表现：出生前即存在脑发育障碍、癫痫发作、严重发育障碍以及显著的脑部结构异常。一些家庭因这种疾病失去了不止一名孩子。

对临床病例的比较和细胞研究显示，同一VPS25基因发生了变化。科学家发现，影响小型细胞外囊泡数量和组成的生物过程出现了异常——这些囊泡是由细胞释放的微观包裹体。这些囊泡中缺少的成分包括对保护和维持神经细胞至关重要的蛋白质。

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对诊断的意义

作者称，这是首次证明VPS25变化与人类疾病存在关联。据他们表示，这一发现为医生在检查患有原因不明脑发育异常的儿童时提供了另一个可考虑的基因。确定病因也可能有助于为家庭提供遗传咨询，并就未来妊娠作出决定。

五个家庭中有三个是通过沙特阿拉伯的基因组计划发现的，随后研究团队将这些数据与欧洲和北美的病例进行了比较。研究人员希望找到其他患有相同疾病的家庭，以便更准确地描述疾病进程以及VPS25变化对早期脑发育的影响。

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