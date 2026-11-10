一项在西班牙巴塞罗那开展、涉及116名成年人的研究发现，即使没有认知障碍，但具有阿尔茨海默病异常淀粉样蛋白生物标志物的人，其深度睡眠期间的慢脑波形态也会发生变化。News-Medical报道称，援引期刊《Alzheimer’s Research & Therapy》发表的一篇文章，这些变化可能是该疾病临床前阶段的非侵入性标志物。

研究如何进行

参与者分别在巴塞罗那临床医院（Hospital Clínic de Barcelona）的睡眠实验室度过一个夜晚，研究人员通过多导睡眠监测法评估他们的睡眠。样本包括30名没有认知障碍且没有异常淀粉样蛋白生物标志物的人、45名没有认知障碍但具有此类生物标志物的参与者，以及41名患有轻度认知障碍或与阿尔茨海默病相关的轻度痴呆的人。

科学家分析了整体睡眠结构，包括入睡后清醒时间、睡眠效率以及进入REM睡眠阶段的时间。他们还单独研究了大脑额叶区域的慢波活动：波的数量、陡峭度、振幅和持续时间。

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脑波变得更平缓

最明显的变化是，三个研究组的慢波陡峭度和振幅逐渐降低。在没有异常淀粉样蛋白生物标志物的组别中，波的平均斜率约为每秒370微伏；在具有此类生物标志物的组别中降至342；在早期阿尔茨海默病患者中则降至300。与此同时，其持续时间增加。

与两组没有认知障碍的人相比，处于疾病早期阶段的参与者在入睡后清醒的时间也更长，睡眠效率更低，进入REM睡眠阶段所需时间更长。在76名拥有约六年半随访数据的此类参与者中，更陡峭的脑波和更大的振幅与该期间更好的认知功能评分相关。

结果的局限性

作者强调，组间比较属于横断面研究，无法确定睡眠障碍是疾病发展的原因还是结果。每名参与者的睡眠仅在实验室中记录了一个夜晚。由于相关组别的样本量较小，研究人员称关于男性与女性之间差异的结论仍属初步结论。

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