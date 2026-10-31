叙利亚教材插图加戴头巾引发批评——Euronews

在叙利亚，学校教材的改动引发了社交媒体批评：在广泛传播的不同版本对比中，人们发现女性插图被修改、儿童图片、雕像和艺术作品被删除。Euronews报道称，修改还涉及政治生活、公民身份、民主参与、地方自治和媒体等主题。

插图变化

社交媒体用户对比了小学教材、七年级教材以及六年级《社会研究》教材。在公开的示例中，绘制的女性角色被加上了头巾，部分情况下还加上了长衣。部分女性图片被移除，雕像被遮盖，个别绘画和雕塑被删除或替换。

最受讨论的例子包括删除列奥纳多·达·芬奇的《蒙娜丽莎》，以及一幅女孩在两名儿童身旁跳绳的画作。教材中还删除了一幅描绘腓尼基公主、迦太基创始人埃莉萨狩猎的画作。它被另一幅肖像取代，其中人物的下巴和颈部经数字处理后被遮盖。

另一个引发嘲讽的例子是，一尊法老时代的雕像被画成穿着条纹衬衫。用户还注意到一年级教材中的一名女医生角色：她在一页上戴着头巾，在另一页上则没有。

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围绕历史内容的争议

活动人士表示，历史教材也发生了变化。特别是，他们注意到关于被奥斯曼总督贾迈勒帕夏于5月6日处决者的表述：据他们称，新版本将这些人称为“英国和法国的代理人”。批评者还称，苏丹帕夏·阿特拉什的图片被删除，替换为谢赫萨利赫·阿里的图片，已故埃及总统贾迈勒·阿卜杜勒·纳赛尔的照片也被删除。

社交媒体记录的其他修改包括：一张地图中没有伊斯肯德伦地区和被占领的叙利亚戈兰高地，以及删除了一段关于叙利亚女性参与反抗法国托管的文字。批评者认为，这些变化可能会缩小对该国社会和文化多样性的呈现。

教育部的立场

叙利亚教育部周一称，关于新修改的报道不准确，并表示本学年未批准对课程进行新的调整。该部门指出，在前政权垮台后，曾进行过一次更新，并于2025年1月详细公布，其中规定删除其象征和意识形态内容。

教育部表示，正在制定新课程，重点强调公民意识、尊重他人、批判性思维、数字技能和生活技能。与此同时，批评者反驳称，该部门的立场与网络上传播的教材视觉对比相矛盾。

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