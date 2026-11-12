City of Hope的研究人员报告称，随着年龄增长而对寒冷更加敏感，可能与产热脂肪活性下降有关。产热脂肪是一种通过燃烧卡路里产生热量的组织。关于发表在《Nature》期刊上的研究结果，News-Medical进行了报道。

产热脂肪如何产生热量

与主要储存能量的白色脂肪不同，产热脂肪有助于身体保暖。其细胞的活性水平不同：一些细胞含有较高水平的UCP1蛋白，这种蛋白可促进产热；另一些细胞所含该蛋白较少，因此活性较低。

研究人员在人类产热脂肪样本中发现了类似的细胞组合，但大部分实验是在小鼠身上进行的。研究团队称，神经系统和免疫系统的信号可以改变活性较高与较低细胞之间的平衡，并根据身体需求调节产热。

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老年小鼠的反应较慢

在老年小鼠中，这一系统对降温的反应更慢。它们的产热脂肪仍能够增强产热，但需要更多时间。因此，动物在受冷时更难维持体温。

科学家还通过阻断与反应减慢相关的生物机制中的一个环节，部分恢复了老年小鼠的产热能力。经过这种干预后，动物产生了更多热量，并消耗了更多能量。

实验使用了米非司酮，但作者强调，这种药物会影响身体的多个系统，并不是治疗与年龄相关的寒冷敏感性的手段。研究结果表明，与年龄相关的产热脂肪活性下降可能具有可逆性。它们也可能有助于进一步研究代谢紊乱，包括肥胖和2型糖尿病。

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