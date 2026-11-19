11月19日，在来自美国的信号影响下，黄金一度跌破每盎司3700美元，触及自2025年9月以来的最低水平。此后，截至格林尼治时间08:35，现货金价回升至每盎司约3730美元，阿纳多卢通讯社报道。

美元走强以及美联储官员就进一步加息释放的鹰派信号对金价构成压力。

美联储信号

联邦公开市场委员会10月会议纪要显示，几乎所有官员都支持在未来几个月进一步加息，以使通胀回到央行2%的目标水平。

美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，通胀压力正朝着不利方向发展。他还指出，监管机构可能会考虑在12月加息50个基点。

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根据CME FedWatch Tool，市场参与者预计下个月加息25个基点的概率为90%，加息50个基点的概率为10%。

白银和美元走势

白银在本轮交易中也出现下跌，跌破每盎司45美元，降至自2025年9月以来的最低水平。其报价随后回升至每盎司45.430美元。

截至格林尼治时间05:35，美元指数处于103.838附近，此前曾升至年内高点。更高的利率提高了持有包括黄金在内的无收益资产的机会成本，并削弱了对这些资产的需求。

年初以来的跌幅

在最近一次下跌后，黄金年初以来已下跌超过13%，较1月高点下跌逾30%。白银年初以来下跌超过36%，较今年早些时候创下的历史高点下跌超过60%。

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