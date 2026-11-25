周三，截至格林尼治时间05:42，全球市场现货黄金价格下跌0.66%，至每盎司3533美元。据阿纳多卢通讯社报道，下跌发生在有关美国计划提高关税的消息以及对美联储利率的预期背景下。

这延续了前一交易日的跌势，当时黄金下跌近2%，抹去了周一的价格回升。

贵金属承压

美国12月黄金期货也下跌0.14%，至每盎司3522美元。截至格林尼治时间05:46，现货白银价格下跌1.26%，至每盎司40.38美元。前一天，白银下跌超过5%。

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贵金属仍受到周二股市抛售的压力。有关美国计划提高对来自中国、欧盟以及十多个其他经济体进口商品关税的消息，给科技股带来压力。部分投资者出售黄金以满足保证金要求。

关注美国通胀

利率预期也影响黄金的吸引力。由于这种金属不产生利息收入，市场预期持续的价格压力可能促使美联储继续提高借贷成本，通常会降低对该资产的兴趣。

市场参与者正在等待美国个人消费支出价格指数的公布。PCE是美联储首选的通胀指标；该报告将于格林尼治时间13:30发布，并可能影响对央行12月8日至9日会议的预期。

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