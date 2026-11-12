在美国通胀数据公布后，11月12日现货黄金价格下跌0.43%，至每盎司3970.59美元。这是这种贵金属连续第三个交易日下跌。阿纳多卢通讯社报道称，金价跌至一周多以来的最低水平。

美元维持在高位附近

美元指数略低于103，仍接近自2025年4月以来的最高水平。与此同时，白银下跌0.69%，至每盎司51.305美元。

美国10月份消费者价格较9月份上涨0.4%。市场预期上涨0.3%，尽管增长速度较9月份的0.6%有所放缓。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对美联储利率的预期

美联储理事会成员克里斯托弗·沃勒支持在12月加息，并表示，如果通胀数据更强劲，监管机构可能会考虑更大幅度的加息。即使月度通胀数据改善，他仍倾向于加息25个基点；而明显更高的数据可能成为讨论加息50个基点的依据。

投资者正在等待美国生产者价格、每周失业救济申请和二手房销售数据。较高的利率通常会对黄金构成压力，因为这会提高持有不产生利息收入的金属的机会成本。

由于2025年政府停摆期间数据收集受到干扰，美国劳工统计局没有公布10月份总体通胀和核心通胀的年度指标。这使该机构无法对这些指标进行年度比较。

关注我们在