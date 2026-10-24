截至2026年10月15日，墨西哥遭受中度和重度干旱的地区面积已增至全国的12.7%。这比2025年同期高出5.2个百分点，当时此类状况覆盖了7.5%的国土。尽管10月上半月许多地区降雨量高于正常水平，但受这些等级干旱影响的面积仍比一年前大近70%。

南部和东南部的干旱

据Mexico News Daily报道，干旱期对该国东南部影响最大。总体而言，墨西哥超过35%的国土记录到异常干燥、中度干旱或重度干旱。该国最东北部的一小片地区遭遇了极端干旱。

在塔巴斯科州，56.1%的面积记录到中度干旱，另有19.3%的地区遭受重度干旱。在恰帕斯州，这两项指标分别为35.9%和8.4%。在格雷罗州，中度干旱覆盖该州15.9%的面积，重度干旱覆盖2.1%；在瓦哈卡州，这两项比例则分别为17.5%和4.8%。

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降雨带来局部缓解

墨西哥干旱监测系统表示，近期降雨减少了奇瓦瓦州、新莱昂州和塔毛利帕斯州部分地区异常干燥区域以及中度至极端干旱区域的面积。最显著的结果是塔毛利帕斯州的极端干旱消失。

10月上半月的降雨被归因于低压槽和季风槽的持续影响，以及太平洋上的飓风西蒙和特鲁迪、墨西哥湾的热带风暴伊萨亚斯的影响；后者随后发展为飓风。与此同时，这些降雨不足以弥补此前数月在墨西哥南部和东南部累积的降水不足。

与9月下半月相比，情况略有改善：全国未发生干旱的国土比例从64.6%升至64.9%。与此同时，东部和西北部部分地区记录到低于正常水平的降雨。

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