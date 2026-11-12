一个国际科学家团队分析NASA帕克太阳探测器（Parker Solar Probe）的数据后，发现太阳风中湍流磁场的旋转方向发生变化。这是首次在空间等离子体湍流中直接观测到此类现象，ScienceDaily报道。

小尺度上的变化

来自不伦瑞克工业大学、东京大学及其他机构的研究人员分析了对磁场和粒子的精确测量数据。他们发现，在某一波长范围内，湍流环境中的磁场会改变旋转方向。

沿着背离太阳的方向观察时，在较大尺度上，磁场主要逆时针旋转。在显著更小的尺度上，主导方向变为顺时针旋转。随着太阳风远离太阳，这一变化变得更加明显，并向更长波长移动。

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流体运动与粒子运动之间的边界

这种变化发生在等离子体从类似流体运动的集体行为过渡到单个粒子动力学的边界处。在较大尺度上，等离子体中会形成涡旋和电磁波，从而产生复杂的振荡。同时，分析显示磁场旋转存在有序规律。

研究结果发表于《The Astrophysical Journal Letters》。论文作者认为，这一发现的特征可能有助于更好地解释太阳风中的过程，并改进用于预测地磁暴的物理模型。等离子体湍流也存在于地球磁层、行星际空间、太阳喷发区域和吸积盘中。

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