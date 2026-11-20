NASA的Voyager 1号航天器已抵达距地球一光日的距离——约259亿公里——但由于机载计算机可能出现问题，已停止发送科学数据，Live Science报道。

信号仍在，但没有科学数据

任务团队于11月14日发现这一问题。截至11月19日，问题尚未解决。与此同时，专家探测到了Voyager 1号用于向地球传输科学和工程信息的载波信号。这证实该航天器处于开启状态，且朝向正确的方向。

Voyager 1号于11月18日达到一光日的距离。一束以光速传播的无线电信号单程穿越地球与该航天器之间的距离需要24小时。因此，对探测器问题的诊断需要约两天时间，且数据以低速传输。

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再次出现计算机问题

NASA评估认为，当前故障可能与一台计算机有关，该计算机从科学仪器收集信息，并以可读取的格式将其传回地球。类似问题曾在2023年11月出现；工程师于2024年6月恢复了科学数据传输。

团队正在采用与上一次修复时类似的方法。如果成功，Voyager 1号将能够继续从两台仍在运行的科学仪器发送数据：测量星际空间磁场的磁强计，以及测量星际介质中带电粒子的等离子体波探测器。

为节省能源，任务团队此前关闭了航天器的部分仪器，并开启了其他效率更高的仪器。根据任务计算，这应能使Voyager 1号至少运行至2027年。该航天器自2012年以来一直处于星际空间，而团队预计Voyager 2号将在2035年达到一光日距离。

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