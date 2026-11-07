尼日利亚2025年外债总额达到1450.2亿美元，较一年前增长6.6%。这些数据载于世界银行2026年国际债务报告，Premium Times Nigeria报道。

十年间，该国外债从2015年的832.1亿美元增至2025年的1450.15亿美元，即增长74.3%。总额的一半以上由无政府担保的私人债务和短期债务构成。

外部负债结构

尼日利亚政府及政府担保的外债为624亿美元。另有544.76亿美元为无政府担保的私人债务，281.39亿美元为短期外部负债。

在政府及政府担保债务结构中，313.65亿美元来自多边债权人，66.83亿美元来自双边债权人，243.52亿美元来自私人债权人。中国是最大的双边债权人，金额为56.72亿美元，其后是法国，为7.74亿美元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

世界银行国际开发协会占多边部分债务的185.33亿美元。国际货币基金组织贷款和特别提款权分配合计为55.16亿美元。

债务与出口收入

2025年，尼日利亚外债与出口的比率为212%，与国民总收入的比率为51%。债务偿还支出相当于出口额的19%和国民总收入的5%。

2025年，面向官方债权人的新增债务平均期限为25年，宽限期为5年，利率为1.9%。面向私人债权人的新增债务平均期限为12年，宽限期为8年，利率为9.6%。

世界银行还指出，尼日利亚2025年通过两批国际债券融资23亿美元。其中一批期限为10年，利率为8.625%；另一批期限为20年，利率为9.125%。

关注我们在