在巴基斯坦北部的吉尔吉特-巴尔蒂斯坦，山体滑坡阻断了奇拉斯市附近卡拉科尔姆公路上的太阳能板运输，并冲击了一条为水电站供水的水渠。两辆载有太阳能板的卡车在封闭道路上滞留至少24小时；吉泽尔地区的一次山体滑坡扰乱了地区首府吉尔吉特一个供电来源的发电，《快报论坛报》报道。

据该报称，两次山体滑坡均由强降雨引发。据报道，它们在2025年给7个地区造成了超过200亿巴基斯坦卢比的损失。将农业损失和能源基础设施受损纳入计算的当地估计接近300亿卢比。

没有完整系统的太阳能板

吉尔吉特-巴尔蒂斯坦在很大程度上依赖水力发电，但洪水、山体滑坡和冰川湖溃决经常破坏渠道、取水设施和其他基础设施。该地区46座水电站的总装机容量从2009年的17.18兆瓦增至2025年的65.319兆瓦。

2026年3月，联邦政府为吉尔吉特-巴尔蒂斯坦分配了58兆瓦太阳能容量：40兆瓦用于居民用户，18兆瓦用于小型企业和IT领域。原计划向近14.8万户家庭提供免费太阳能板，但通过抽签选出了15,733户家庭。其中12,008户领取了设备，3,725户将太阳能板留在仓库中。

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系统要完整运行，需要逆变器、电池、布线、支架、运输和安装。根据系统和地点不同，额外费用可能从9万巴基斯坦卢比到超过18万卢比不等。吉尔吉特一名被选中的项目参与者告诉该报，对方向他索要15万卢比购买电池和逆变器。

对山区道路的依赖

冬季，由于水电站发电量下降，该地区的电力短缺尤为明显。没有储能装置的太阳能板可以在白天发电，但无法自行在日落后提供照明。

设备运输依赖卡拉科尔姆公路。科希斯坦或迪阿梅尔地区的山体滑坡可能会使燃料、食品、建筑材料和太阳能设备的供应中断数日。对于偏远村庄，运输系统、派遣专业人员安装以及后续维护仍是额外成本。

价值5,424万欧元的吉尔吉特-巴尔蒂斯坦农村发展与气候韧性计划将覆盖该地区所有区域，并使约43,200户家庭受益。该计划规定改善获得清洁水、可再生能源和气候韧性基础设施的条件。

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