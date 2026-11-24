在中国南部广西壮族自治区的巴辛洞和纳辛洞发现的九颗古人类牙齿表明，直立人在亚洲大陆的生存时间至少比研究人员此前推测的晚6万年。正如Ars Technica报道所称，这些遗骸还表明这些古人类能够在茂密的热带森林中生存。

牙齿和沉积物的测年

两座洞穴位于一处喀斯特山谷中，相距15公里。在超过1.8万块动物骨骼和碎片中，研究人员发现了九颗古人类牙齿。他们分析了其中五颗牙齿牙釉质中的蛋白质和化学同位素。

对四份样本的蛋白质分析，以及对另外四颗牙齿的形态测量，为将它们归入直立人提供了依据。根据沉积物的释光测年和骨骼中的铀同位素比值，遗骸聚集所在的角砾岩形成于大约32.4万年至18.4万年前。

此前，亚洲大陆已知最晚的直立人遗骸被测定为距今42万年至40万年前。在印度尼西亚爪哇岛，根据化石遗骸，该物种至少存续至距今17.7万年至10.8万年之间的时期。

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可能与丹尼索瓦人共存

来自巴辛洞的第九颗牙齿在蛋白质组成和形状上均有所不同。该研究作者认为，它属于另一支古人类种群，可能是一名丹尼索瓦人，但他们无法对其作出最终鉴定。

研究人员评估认为，骨骼和牙齿可能是由豪猪带入洞穴的。因此，这一发现并不能证明直立人与丹尼索瓦人之间存在直接接触，但表明他们可能在大致同一时期生活在同一地区。

热带森林中的生活

古人类和动物牙釉质中碳、氧同位素的比值表明，在中更新世，洞穴所在地区存在树冠茂密的湿润热带森林。这与一种普遍假设相矛盾，即此类环境主要只有智人能够进入。

锶同位素分析显示，四颗受检牙齿的主人在童年时期要么在不同地区之间迁移，要么食用了来自其他地区的食物。部分指标与距离洞穴最远250公里的基岩相对应，其中包括越南北部。

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