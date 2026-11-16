瑞典Forsmark 3反应堆因电缆设备短路而停运。因此，该国六座核反应堆中有四座同时停止运行，电价可能上涨，The Local Sweden报道。

对该国南部的双重影响

Polite Energy能源市场分析师Christian Holtz指出，Forsmark 3停运意味着瑞典南部的发电量减少，并可能使电力从北向南输送更加困难。据他评估，尤其是在本周中期和末期，由于降温以及风力可能减弱，电价可能每千瓦时上涨数十厄尔。

欧洲大陆的高天然气价格以及水库水位偏低，也会影响电力成本，尤其是在挪威南部。Holtz建议家庭减少总体用电量，并在可能的情况下灵活选择用电时间。

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电缆维修

该故障于周五被发现。Forsmark值班代表Martin Danielsson告诉《Aftonbladet》报，该问题已被定位在一根需要更换的电缆上。预计最迟将在最近的周五恢复发电。

Forsmark核电站的三座反应堆中，目前只有Forsmark 2在运行。Forsmark 1因计划中的年度技术维护而停运。

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