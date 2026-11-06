联合国推动塞浦路斯问题解决的努力处于关键阶段——Cyprus Mail

塞浦路斯总统新闻办公室负责人维克托·帕帕多普洛斯表示，联合国推动解决塞浦路斯问题的努力正处于关键阶段。

下一步可能是举行扩大会议，希腊、土耳其和英国等担保国以及欧盟将参加会议。会议将决定是否恢复解决问题的谈判，Cyprus Mail报道。

塞浦路斯总统的提议

帕帕多普洛斯称，总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯提出的19项建议，可能有助于打破在谈判方法、解决方案实质和建立信任措施等问题上的僵局。他还表示，赫里斯托祖利季斯正尽一切可能，并展现出恢复谈判的善意。

此前，赫里斯托祖利季斯表示，塞浦路斯问题的发展态势似乎是积极的。据他所说，联合国特使玛丽亚·安赫拉·奥尔金在电话交谈中表示，周末期间可能会宣布具体消息。

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土耳其媒体报道称，奥尔金为双方就建立信任措施作出答复设定了截至周五的期限。其中包括开放四个新的过境点以及大规模排雷。如果这些措施获得同意，联合国秘书长可能与赫里斯托祖利季斯及土族塞浦路斯人领导人图凡·埃尔许尔曼会面，随后可能举行扩大会议。

土耳其外长访问

帕帕多普洛斯还评论了土耳其外交部长哈坎·菲丹访问塞浦路斯被占领北部地区一事。他称此次访问非法且应受到谴责，并表示菲丹的在场表明，有关解决方案的关键决定是在安卡拉作出的。

菲丹的访问发生在计划于周一举行的赫里斯托祖利季斯、埃尔许尔曼和奥尔金会面前数日。据土族塞浦路斯媒体报道，这位土耳其外长将会见埃尔许尔曼、于纳尔·于斯泰尔和塔赫辛·埃尔图鲁洛卢。埃尔许尔曼表示，土族塞浦路斯人仍致力于通过对话和外交实现解决。

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