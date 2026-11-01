在印度拉贾斯坦邦基尚格尔，一处面积约121公顷的大理石泥浆堆场已成为旅游景点。白色废料丘和积水坑每天吸引数百名游客：人们在那里拍照、进行婚前摄影并拍摄视频。与此同时，附近村庄的居民抱怨健康问题以及土壤和水污染，半岛电视台报道。

每天数千吨泥浆

基尚格尔是大理石和花岗岩加工中心：当地有近1200家企业运营，雇用约2.5万人。根据印度花岗岩和石材工业联合会的数据，该行业每日业务额超过1.6亿卢比。每天约有1000辆罐车将约5500吨大理石泥浆运往政府指定场地。

博吉亚瓦斯村居民巴加拉姆·古贾尔表示，该堆场至少影响了六个村庄。据他所说，当地居民患有呼吸道感染、牙齿问题和皮肤过敏。他还说，灰尘沉积在田地里，使农作物种植变得困难。

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研究与法庭裁决

阿杰梅尔Ganga Narayan医院医生阿迪蒂·戈亚尔表示，基尚格尔居民主要面临呼吸系统和皮肤问题。她说，由于长期接触有毒粉尘，大理石加工企业的工人尤其容易患上慢性疾病。她建议使用口罩防尘。

由拉贾斯坦中央大学教授拉克希米·坎特·夏尔马领导的一项研究发现，基尚格尔土壤中的硅酸铅浓度比正常水平高出数倍。研究还指出，细颗粒物PM2.5浓度超过环境空气质量标准，粒径小于75微米的废料颗粒可扩散至较远距离，并使土壤失去肥力。

去年，环保人士德鲁帕德·马利克因该堆场可能对健康和环境造成的有害影响，向国家绿色法庭提出申诉。法庭指出，无管控堆放大理石泥浆会污染地下水和空气，并责成拉贾斯坦邦污染控制委员会确保开展监测、样本检测，并对违反环境标准的企业处以罚款。

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