美国政府于2022年委托的一份报告警告称，该国电信网络的薄弱环节对国家安全构成重大风险。该文件在一宗法院案件中得以公开；路透社查阅了该文件，Channel NewsAsia报道。

对结构性弱点的警告

这份报告由美国网络安全和基础设施安全局（CISA）委托编写。报告指出，美国电信网络存在“重大结构性漏洞”，可从世界任何地点遭到入侵。

这份2022年6月的文件将美国电信基础设施描述为处于“危险且不可持续的状况”。作者还指出，国际连接可能为攻击者提供对网络的“受信任”访问权限。报告强调，从境外轻易攻破美国国家网络的可能性尚未被广泛认识到。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Salt Typhoon行动

美国官员此前表示，在2024年与中国有关的Salt Typhoon网络间谍行动期间，黑客攻击了九家电信公司。被点名的公司包括Verizon、AT&T、T-Mobile和Lumen。官员称，攻击者窃取了被截获电话通话的录音以及大量通话数据。

据彭博新闻社报道，CISA在四年内未公布该报告，并抵制了国会要求公开该报告的压力。该机构未立即向路透社发表评论。来自俄勒冈州的民主党参议员罗恩·怀登去年呼吁公开该文件，并表示，国会本有充足时间在Salt Typhoon攻击发生前为电话公司制定强制性网络安全标准。

关注我们在