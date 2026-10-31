印度尼西亚森林和土地火灾产生的烟雾造成的空气污染，可能在2026年9月导致3560人死亡。总部位于赫尔辛基的能源与清洁空气研究中心（CREA）发布了这项关于细颗粒物PM2.5影响的短期评估，澳大利亚广播公司新闻报道。

CREA的数据显示，9月该国约有5780万居民呼吸了污染水平从不健康到危险的空气。火灾烟雾造成的估计死亡人数是8月数字的两倍。

加里曼丹、爪哇和苏门答腊受影响最严重

估计死亡人数最多的地区是婆罗洲的印度尼西亚部分，以及爪哇岛、苏门答腊岛和该国东部地区。CREA指出，9月印尼的PM2.5暴露水平超过世界卫生组织年度指导值七倍以上。在苏门答腊，这一超标幅度达到十倍；在加里曼丹则达到24倍。

PM2.5颗粒极其微小，可以进入肺部和血液。世界卫生组织将接触此类污染与疾病和过早死亡风险上升联系起来。整个印度尼西亚记录了超过33万例急性呼吸道感染。

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工业和交通的影响

研究人员还评估了与火灾无关的污染影响，包括城市发电、工业和交通。根据他们的计算，这些来源可能在9月另外导致1750人死亡。该月PM2.5污染造成的死亡总估计数为5310例。

在首都雅加达所在的爪哇岛，CREA将与空气污染相关死亡中的73%至80%，即9月的1530例，归因于非火灾来源——工业、汽车排放和垃圾焚烧。

据森林砍伐监测机构Nusantara Atlas估计，截至9月的九个月内，火灾波及超过190万公顷。专家在很大程度上将其与使用火烧方式清理土地的做法联系起来，其中包括伐木、棕榈油和采矿公司的行为。

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