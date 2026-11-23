人道组织乐施会与冲突与环境观察站联合发布的一份报告称，由于以色列军事行动造成的破坏，巴勒斯坦加沙地带出现了大规模的水体、土壤和空气污染。报告作者警告称，重金属、爆炸物残留、被毁建筑中的石棉以及污水，可能在数十年间对巴勒斯坦民众构成危险。

整个地区的污染

据《卫报》报道，报告作者使用了卫星图像、遥感、科学分析和公开来源数据。他们得出结论，加沙的污染广泛且严重，并对公共卫生和民众生存造成重大影响。

根据联合国环境规划署的估计，以色列军事行动已在加沙境内造成超过6100万吨废墟残骸。被摧毁的住宅楼、街区和基础设施已成为潜在危险材料的重要来源。

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对水资源和健康的风险

乐施会国际执行主任阿米塔布·贝哈尔表示，卫生系统的破坏使人们几乎无法得到免受污染的保护。他说，未经处理的污水流入海中并渗入土壤，民众可能通过空气、食物、水、受污染的土壤和废墟残骸接触毒素。根据他的评估，儿童和孕妇面临的风险最高。

报告作者、乐施会供水与环境卫生专家拉玛·阿卜杜勒·萨马德指出，污染物分布在城市废墟、农田、水系统和土壤中，使善后工作更加复杂。许多地区的进入也受到未爆弹药的限制。报告强调，需要开展详细的现场环境评估、领土清理、监测以及专业修复工作。

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