国际更年期学会（IMS）的一份报告称，约半数中年女性会经历慢性疼痛。澳大利亚广播公司新闻报道，女性遭遇此类疼痛的频率可能比男性高出70%。

持续超过三个月或经常反复出现的疼痛被视为慢性疼痛。IMS报告称，这种状况往往未得到充分识别、诊断和治疗。该学会主席、帕维亚大学妇产科医生罗塞拉·纳皮指出，中年时期的慢性疼痛问题很重要，但没有得到应有的关注。

慢性疼痛的因素

女性慢性疼痛患病率较高的确切原因尚不清楚。阿德莱德大学疼痛科学高级讲师简·查尔默斯解释说，对疼痛的易感性受到生物、心理和社会因素的影响。女性还可能同时出现多种疼痛综合征，包括纤维肌痛和慢性盆腔疼痛。

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在更年期，身体产生的雌激素和孕激素会显著减少。较低的雌激素水平可能导致关节疼痛和僵硬，以及肌肉无力。激素水平波动可能促发偏头痛。IMS数据显示，近四分之三的女性在围绝经期会感到关节或肌肉疼痛。

常见表现和帮助

该报告聚焦于三种常见表现：肌肉骨骼疼痛、偏头痛和盆腔疼痛。Chronic Pain Australia为2026年全国疼痛报告开展的一项对6,000多名澳大利亚人的调查显示，女性平均报告有4.6种不同类型的慢性疼痛，包括偏头痛、背痛、盆腔痛、关节痛或神经痛。

Chronic Pain Australia主席尼科莱特·埃利斯强调，不应孤立地看待不同类型的疼痛。专家列举了可能影响疼痛感受的因素，包括睡眠障碍、情绪变化、身体活动不足、饮食和压力。医生莎伦·韦泽建议有疼痛的人咨询家庭医生：部分女性可能会从更年期激素治疗、身体活动、健康饮食、充足睡眠和物理治疗师的帮助中受益。

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