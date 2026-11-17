全球用于清洁能源项目和关键矿产开采的商业特许经营地估计覆盖3.28亿公顷，面积与印度国土相当。全球非营利组织国际土地联盟（International Land Coalition）和土地交易监测倡议Land Matrix的一份报告作出了这一估计，Mongabay报道。

规划项目的规模

根据作者的数据，地图上标注区域的80%属于处于勘探或规划阶段的项目。目前，大约五分之一的此类项目正在运营。

大型太阳能、风能、水电和地热设施覆盖1.59亿公顷。与此同时，用于开采铜、锂、镍、钴以及其他对能源转型至关重要矿产的特许经营地占地2.39亿公顷。

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与社区土地的重叠

报告指出，用于开采能源转型所需矿产的全部特许经营地中，有一半直接与原住民和当地社区的土地重叠，涉及约1.2亿公顷。25%的公用事业规模可再生能源项目也存在这种重叠。

研究合著者、国际土地联盟知识与研究负责人热雷米·布尔瓜表示，气候计划通常会考虑碳排放，但较少考虑项目的土地需求。作者呼吁政府和公民社会组织系统性追踪土地租赁申请、商业谈判以及勘探性采矿作业申请。

报告还指出，电动汽车所需的矿物原材料是普通汽车的六倍，而陆上风电所需的矿产资源是燃气发电厂的九倍。

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