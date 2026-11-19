据环保组织自然资源保护委员会（Natural Resources Defense Council）的一份报告称，在美国，总统唐纳德·特朗普的政府采取了500多项削弱联邦对公众致癌物防护的行动。《卫报》对此报道。报告作者认为，规则、科学程序以及研究资金的变化可能增加公众接触致癌物质的机会。

风险应对方式的变化

报告列举的关键变化包括，美国环境保护署不再遵循不存在致癌物安全暴露水平的原则。这一方法认为，任何剂量的致癌物质都会产生风险，且风险会随着剂量增加而上升。

相反，该机构开始采用阈值方法，在这一方法下，接触致癌物的某些水平可能被认定为安全。据该媒体报道，这已经导致对甲醛的防护被削弱；甲醛被用于许多消费品中。报告作者评估称，政府也可能将类似方法用于监管六价铬——一种常见的水污染物。

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监管与研究

报告还提到，新标准的实施被推迟、部分监管要求被取消，以及研究资金和从事癌症问题工作人员的削减。文件作者指出，要求工业界提供有关致癌物质数据的规定已被推迟，其中包括苯、双酚A和氯乙烯。

报告还指出，用于制定致癌物标准的研究要求发生了变化。作者称，美国环境保护署开始更多依赖短期建模，而非涉及人类或动物的长期研究。他们认为，这可能影响对空气、水和消费品中化学物质风险的评估。

白宫表示，“让美国再次健康”（Make America Healthy Again）计划是特朗普总统为应对慢性疾病所作努力的一部分。美国环境保护署的一名代表则表示，政府已取得500多项环境成就，并继续履行保护人类健康和环境的使命。

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