在澳大利亚南澳大利亚州，原住民很少进入陪审团，尽管他们在刑事司法系统中被过度代表。南澳大利亚法律改革研究所（SALRI）的一项研究得出了这一结论，澳大利亚广播公司新闻报道。

在澳大利亚司法行政研究所发布的一份报告中，SALRI建议州总检察长考虑34项建议，以扩大原住民参与陪审团工作的机会。研究人员将选民登记不足、因犯罪记录被取消资格以及文化安全问题列为主要障碍。

陪审员遴选问题

研究作者指出，南澳大利亚州的原住民与整个澳大利亚的情况一样，没有获得平等参与陪审团工作的机会。在奥古斯塔港，原住民潜在陪审员极为少见，尽管这些社区成员约占该市人口的四分之一。

SALRI主任约翰·威廉姆斯表示，仅依据选民名册传唤陪审员的现行做法存在问题，因为原住民的选民登记率较低。报告建议考虑将First Nations Voice to Parliament咨询机构的登记数据作为未来陪审员遴选的补充来源。

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拟议改革

SALRI还将犯罪记录列为原住民潜在陪审员被取消资格的重要原因。报告指出，南澳大利亚州实施此类限制的依据过于宽泛，且缺乏一致的理由。

SALRI副主任戴维·普莱特指出，陪审员传票的形式和内容被认为过于正式且具有威胁性，因此应予以审查。研究还建议，在具备资金和基础设施条件的情况下，将地区法院的刑事巡回审理扩大至林肯港和贝里——原住民人口占比较高的地区。

南澳大利亚州总检察长凯亚姆·马赫表示，政府将认真审议报告的结论和建议，并在稍后作出回应。他承认，该州原住民参与陪审团工作存在障碍。

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