在肯尼亚，SDG Kenya Forum的一份报告发现，多个县在性别平等、妇女经济赋权以及实现可持续发展目标5方面的支出，往往与发展规划和年度预算中规定的承诺不符。据Nation Kenya报道。

对八个县的分析

该研究涵盖马库埃尼、纳库鲁、莱基皮亚、瓦辛吉舒、基利菲、泰塔-塔维塔、基图伊和博梅特等县。作者分析了不同部门对性别相关支出进行标记的做法、规划过程中按性别分类数据的使用、预算拨款与可衡量绩效指标之间的联系，以及预算周期中的协调和公众参与。

报告指出，县级收入筹集和支出决策很少以按性别分类的数据为依据。因此，尤其是在妇女经济赋权、打击性别暴力和医疗保健项目中，存在资金不足问题。

性别视角被称为非强制性要求

SDGs Kenya Forum执行主任弗洛伦斯·塞武奥表示，肯尼亚进步的性别规范与实际预算支出之间仍存在差距。她说，国家资源流向各县是衡量政策对妇女、女孩和弱势群体实际影响的标准。

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肯尼亚国家性别与平等机会委员会表示，大多数公共支出仍然忽视性别问题，或仅对性别问题敏感，而非有针对性地促进性别平等。与此同时，各县管理着医疗保健、供水、农业、学前教育、地方基础设施和市场等关键服务提供领域。

缺乏法律监管

肯尼亚关于性别响应型预算的国家指导方针不具有强制性法律效力。《公共财政管理法》没有规定强制性的性别证书，也没有针对未考虑这一方法的制裁措施。各县也无须提交其支出性别影响报告。

国家性别与平权行动部主任杰克琳·马科哈表示，已发布的分析应有助于改进性别预算、资源筹集及资源分配。她呼吁将这一方法纳入县综合发展规划和年度发展规划。

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