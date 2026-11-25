人权组织 Korea Future 的一份新报告汇集了570名离开朝鲜人士的证词。大多数受访者表示，他们亲身遭受过或目睹过对基督徒的迫害。这项历时五年、涵盖该国不同地区受访者的研究指控金正恩政权通过监控、恐吓和暴力，系统性侵犯宗教自由，BBC News报道。

前囚犯的证词

现居首尔附近的金宝彬表示，她在朝鲜只能秘密祈祷：无声地念诵圣歌，用两根手指拍打，且只有躺在地板上时才闭上眼睛。她于2007年在中国被拘留后，被遣返朝鲜。她称，自己在审讯期间被殴打了23天，后来被判处三年强迫劳动。

另一名前囚犯李永珠称，审讯期间她被问及是否见过《圣经》、去过教堂或见过传教士。她说，牢房中的看守会因囚犯闭眼而怀疑他们在祈祷。她还表示，自己与其他基督教女性一起秘密祈祷，并低声重复《圣经》经文。

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对宗教的控制与惩罚

报告称，朝鲜当局利用警察和告密者网络来发现宗教活动。一名前警方线人称，她接到命令收集可能祈祷的邻居的信息。她表示，警方转交的一份内部备忘录将基督教称为“反社会主义活动”。

平壤表示其保障宗教自由。与此同时，人权组织和联合国多年来一直报告对信徒的迫害。BBC指出，平壤的教堂受到国家控制。2020年，朝鲜通过了一项关于拒绝反动思想和文化的法律，旨在阻止“外国影响”。据BBC报道，持有《圣经》或举行宗教仪式可能导致监禁，而传播宗教书籍或视频材料将被判处死刑。

在学校中，儿童会在自我批评课程期间被警告远离“迷信”；报道指出，这通常指的是基督教和其他信仰。

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