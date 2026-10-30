Freedom Network年度报告称，2025年10月至2026年8月期间，巴基斯坦记录了78起针对媒体工作者的侵害事件。据《黎明报》报道，该组织认为，记录在案的案件数量减少并不意味着记者更加安全。

这份题为《从暴力到法律战：程序成为对记者的惩罚》的报告在International Media Support的技术支持下编写。报告作者为记者阿德南·雷赫马特和Freedom Network执行主任伊克巴尔·哈塔克。

威胁、袭击与法律压力

报告记录了1起与职业活动有关的杀害事件、3起谋杀未遂、18起杀害或伤害威胁、11起袭击、13项法律行动以及32起法律行动威胁。旁遮普省登记的案件最多，为49起，占总数的一半以上。开伯尔-普什图省、伊斯兰堡和俾路支省的案件数量随后。

数字媒体记者和独立记者最常成为目标。在近三分之二的案件中，受害者或其家属将国家机构和官员列为可能发起迫害的一方。

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PECA作为迫害工具

Freedom Network称，《防止电子犯罪法》即PECA，是对网络新闻业施加法律压力的核心要素。该组织认为，国家网络犯罪调查局正日益利用这项法律对付记者，以惩罚不同意见。

报告指出，诽谤、传播虚假信息、骚扰或造成声誉损害的指控被纳入网络犯罪程序，其中包括涉及公共支出、腐败或官员行为的报道案件。作者评估认为，即使没有得到确认的犯罪报案或判决，程序本身也可能因传唤、检查设备、差旅和律师费用、拘留、反复听证以及声誉损失而成为一种惩罚。

作者还对两个记者安全委员会的工作表示担忧——联邦委员会和信德省委员会。Freedom Network评估称，联邦机制实际上无法运作，而信德委员会在卡拉奇以外的覆盖范围和影响力有限。

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