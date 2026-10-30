澳大利亚一份未公开的政府报告记录称，2020年至2025年间，在评估该物种国家行动计划期间，野化鹿的数量和分布范围有所扩大。鹿越来越频繁地出现在大城市附近，而每年的生产损失和种群管理时间成本超过9100万美元，《卫报》报道。

分布范围扩大与损失

报告将野化鹿列为该国数量增长最快的入侵性害兽之一。澳大利亚已定居六种此类鹿：印度鹿、黇鹿、豚鹿、马鹿、棕鹿和水鹿。其种群密度最高的地区记录在该国东南部，南澳大利亚州、西澳大利亚州和北领地存在较小的局部种群。

迪肯大学教授、澳大利亚哺乳动物学会主席尤恩·里奇表示，政府对种群控制的投入不足。据他所说，鹿对农业、本地动物群和环境造成严重损害，也对道路安全和具有文化意义的场所构成风险。

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南澳大利亚州是例外

由国家脊椎动物害兽管理协调员编制的评估报告显示，几乎所有州和领地都存在问题。新南威尔士州和塔斯马尼亚州在全部四项标准中均获得负面评价。昆士兰州和澳大利亚首都领地各获得三项负面评价和一项中等评价。

唯一的例外是南澳大利亚州，该州于2022年启动了全州范围的灭鹿计划。该州在全部四项指标上均获得正面评价：当地以高度可信度记录到这些动物的数量、分布范围以及生态和农业影响均有所下降。

阿德莱德大学环境研究所所长安德鲁·洛表示，自这项价值400万美元的计划启动以来，该州的鹿数量已显著减少。与此同时，这些动物正在向城市边缘移动，在那里射杀它们的成本更高。据他估计，要在南澳大利亚州实现鹿的功能性根除，十年内还需要约1000万美元。

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