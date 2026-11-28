德国莎拉·瓦根克内希特联盟（BSW）在德累斯顿举行的联邦党代会支持在萨克森-安哈尔特州与德国选择党（AfD）合作。约600名代表中的多数投票反对一项要求与AfD更加明确划清界限的倡议，Tagesschau报道。

该倡议被否决后，数名BSW成员宣布退出该党。BSW联合创始人克劳斯·恩斯特在ZDF节目中表示，他也将离开该党。提出与AfD更加明确划清界限建议的发起人包括董事会成员克里斯蒂安·莱耶、阿米德·拉比耶、拉尔夫·苏伊卡特、杰西卡·塔蒂、塞维姆·达格代伦和克劳斯·恩斯特。

马格德堡路线

该党创始人莎拉·瓦根克内希特和BSW领导人法比奥·德马西主张所谓的马格德堡路线。该路线规定，不与AfD组建联盟，不投票支持AfD候选人担任州政府首脑，也不正式容忍AfD。与此同时，BSW领导层允许与AfD提出联合倡议、共同投票，并可能达成书面协议。

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德马西表示，BSW与AfD存在根本分歧，尤其是在军备开支、兵役、AfD与美国总统唐纳德·特朗普政府的密切关系，以及其关于“再移民”的言论方面。与此同时，他强调，如果BSW希望进行实质性讨论并减少社会不满，就需要与AfD达成议会协议。

州议会中的力量对比

这场争议与BSW和AfD在马格德堡的萨克森-安哈尔特州议会中的合作有关。在9月的州选举中，AfD以巨大优势获胜。AfD在州议会拥有39个席位，BSW拥有5个席位，两党合计在83席议会中占多数。

自2023年以来，萨克森-安哈尔特州AfD分支被当地宪法保卫机构归类为已确认的右翼极端主义组织。AfD正在法院挑战这一分类，相关程序目前已暂停。BSW没有与AfD组建联盟，但已多次在州议会中与其合作。

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