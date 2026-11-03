沙特公司Aramco已启动东西向输油管道扩建的前期工程设计工作，该管道可将原油从波斯湾输送至红海。公司总裁兼首席执行官阿敏·纳赛尔在业绩电话会议上表示，Asharq Al-Awsat报道。

提高输送能力的计划

纳赛尔上个月表示，Aramco计划将其管道网络的输送能力从每日700万桶提高至每日1000万桶。他表示，该管道在地区贸易受扰期间为公司提供了额外的石油出口机会。

该公司还在考虑扩大主要需求中心及出口路线沿线的石油储存能力。纳赛尔表示，Aramco正在研究沙特阿拉伯以外的额外出口路线和储存方案，同时利用波斯湾的出口码头以及油轮之间的货物转运向客户供货。

Aramco负责人表示，在地区贸易受扰的背景下，对东西向输油管道的投资已展现出其长期价值。据他称，公司大约在15天内收回了该管道建设的全部成本。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

产量与财务表现

Aramco报告称，第三季度调整后净利润同比增长9%，达到1170亿沙特里亚尔，即312亿美元。这一结果超过了分析师预计的306.6亿美元。

纳赛尔还表示，祖卢夫油田扩产工作已按计划启动。公司预计，到年底新增产能将达到每日最多60万桶。他表示，如果政府作出这样的决定，Aramco可将最大可持续产能提高至每日1200万桶以上。

公司维持2026年资本支出预测在500亿至550亿美元之间。该金额包括用于资产恢复的支出，以及对HUMAIN的26亿美元现金投资；Aramco持有该公司49%的股份。

关注我们在