由于海运成本创纪录上涨，亚洲石油买家正越来越多地使用较小型油轮，并签订长期船舶租赁协议。OilPrice报道称，路透社援引了炼油和贸易行业消息人士的话。

大型油轮短缺

据该媒体报道，近几周原油运输运费已升至创纪录水平。在伊朗战争的背景下，贸易路线和运输结构发生了变化，超级油轮要么执行更长、效率更低的航次，要么以穿梭方式运营，以便通过霍尔木兹海峡运输石油。

来自霍尔木兹海峡地区的石油流量增加，其中很大一部分通过阿曼湾的船对船转运，使超级油轮延误数周。船舶在海峡外等待此类作业，这限制了超大型原油油轮在其他重要航线上的可用性，包括美国墨西哥湾沿岸与亚洲之间的航线。

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亚洲和欧洲采购的变化

高企的运费正在影响亚洲和欧洲炼油厂的采购决策及原料来源。对亚洲炼油商而言，从美国墨西哥湾沿岸运输石油货物的成本已高到实际上停止了该航线上的价格套利。

相反，亚洲买家正转向更大规模的中东石油，并按到岸交货条件购买，以降低运输成本。欧洲炼油商由于运费上涨，更倾向于来自较近区域来源的原料。

对欧洲和中东原油品种的需求增加，推高了部分原油品种的溢价。根据伍德麦肯兹的数据，上周Dated Brent相对于Brent的交易溢价达到创纪录的每桶20美元，而挪威中硫原油Johan Sverdrup的交易溢价达到创纪录的每桶24美元。与此同时，由于运往亚洲的长途运输成本高昂，非洲和美国原油的贴水扩大：部分西非品种的贴水达到每桶负20美元。

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