亚洲LNG指标因供应短缺突破每MMBtu 31美元——OilPrice

亚洲液化天然气现货指标日本-韩国标杆（Japan-Korea Marker）在11月突破每百万英热单位（MMBtu）31美元，并一度升至33美元以上。年初时，该指标略高于每MMBtu 9美元，OilPrice报道称。

在卡塔尔出口受扰后，欧洲和亚洲正争夺数量有限的LNG货物。美国已将液化天然气出口提高至创纪录水平，而QatarEnergy延长了其自身LNG出口的不可抗力状态。

供应损失

国际能源署估计，美国和以色列一方与伊朗另一方之间的战争，导致截至10月的八个月内损失约600亿立方米LNG供应。美国和非洲的额外产量弥补了这一数量的最多三分之二。

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国际能源署预计，今年全球LNG产量将下降3%，该机构表示，这将是自开始统计以来最严重的年度降幅。3月至10月期间，降幅为6%。该机构还警告称，天然气市场的紧张局势可能在明年持续，并延续至2027年。

需求与合同

据OilPrice称，为发展人工智能而建设数据中心，正在支撑天然气需求前景。Shell在其《LNG Outlook 2026》中预测，尽管卡塔尔出口受到干扰，2026年至2050年间液化天然气需求将增长65%。

QatarEnergy近几周签署了长期LNG供应协议：每年从Cheniere Energy获得400万吨，从Woodside Energy获得300万吨。与此同时，据国际能源署数据，全球天然气消费量在今年前九个月下降了1%，即350亿立方米。文章还指出，亚洲买家正部分转向价格低于天然气的煤炭。

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