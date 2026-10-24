美国工程建筑公司Bechtel表示，雪佛龙拒绝为圭亚那拟建深水港的工程和设计工作提供资金。该项目估值为10亿至20亿美元。Bechtel驻圭亚那经理哈里·帕斯图舍克在圭亚那世界贸易中心的一场讨论中表示了这一点，The Rio Times报道。

帕斯图舍克称，Bechtel约两年前完成了初步工程研究。该研究由Hess出资，原计划随后与圭亚那政府共同继续推进工作。2025年7月雪佛龙收购Hess后，据Bechtel代表所述，新业主没有继续为该计划提供资金。雪佛龙未对这一信息发表评论，因此其决定的原因尚不清楚。

面向天然气项目的港口

雪佛龙因收购Hess而获得Stabroek石油区块30%的权益。根据雪佛龙的数据，该区块已发现超过110亿桶油当量的可采资源。

圭亚那政府正将该港口视为继威尔士天然气发电项目之后第二个天然气项目的基础设施。顾问还在评估，新港口能否通过正在圭亚那与巴西边境建设的道路，为来自马瑙斯和巴西北部的货物提供一条大西洋通道。

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融资与潜在选址

美国驻圭亚那大使馆高级商务顾问布鲁斯·埃尔斯沃思表示，美国进出口银行已向圭亚那政府递交了一封信，表达了为设计第三阶段提供融资的兴趣。圭亚那总统伊尔法安·阿里也谈到卡塔尔的投资兴趣，而该国国家通讯社报道称，沙特阿拉伯和美国进出口银行对此表示关注。

港口的潜在地点包括伯比斯河口的克拉布岛以及原CGX岸基基地所在地。帕斯图舍克表示，政府已与Bechtel签订合同，编制可行性研究，该研究将更新约于2016年完成的美洲开发银行研究。与此同时，Demerara Waves报道称，该研究由CrossBoundary Group开展，但未说明两家公司之间的角色分工。

航运业代表钱德拉达特·钦塔马尼估计，将货物从伯比斯的港口运往乔治敦需要一条独立的100公里高速公路。其成本尚未披露。

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