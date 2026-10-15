美国财政部长斯科特·贝森特敦促世界银行取消对石油和天然气开采项目融资的限制。他在向世界银行和国际货币基金组织发展委员会发表的讲话中作出上述表示，OilPrice报道。

技术中立的方式

贝森特表示，世界银行已采取一些措施，重新聚焦其减少贫困和促进经济增长的核心使命。与此同时，他认为仍需要作出更多改变。

这名官员重申支持世界银行和非洲开发银行为非洲另外3亿人提供能源使用机会的目标。他表示，为实现这一目标，银行必须采取技术中立的方式，不限制借款国的选择，并积极回应其有关天然气项目的请求。

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开采融资禁令

2017年，世界银行集团宣布，在2019年后将不再为石油和天然气开采提供融资。同时，该集团为最贫困国家的天然气开采项目规定了例外条件，即这些项目改善贫困人口获得能源的机会，并符合各国根据《巴黎协定》作出的承诺。

贝森特表示，世界银行应正式放弃对天然气和石油开采融资的禁令。他认为，世界银行不能一边援引各国独立确定自身优先事项的原则，一边在评估项目益处之前就断然排除资源开采项目。

OilPrice还指出，美国总统唐纳德·特朗普的政府正在向国际机构施压，呼吁它们放弃ESG方式和推动“绿色”能源的政策。美国能源部长克里斯·赖特上个月表示，美国寻求改革国际能源署，否则可能退出该机构。

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