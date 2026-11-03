在有关美国与伊朗可能举行谈判的消息相互矛盾之际，布伦特原油价格周二早盘每桶下跌逾6美元——从107.24美元跌至100.80美元。美国东部时间10:00后，报价部分回升至103.46美元，OilPrice报道。

此前抛售后的下跌

此次剧烈波动发生在布伦特原油周一大跌7.6%之后，当时报价收于每桶104.77美元。夜间，在有报道称美国袭击了靠近霍尔木兹海峡的伊朗格什姆岛后，油价起初上涨，但周二早晨再次大幅下跌。

第一波下跌在一则被归因于彭博社的突发消息发布后不久开始。该消息称，伊朗最高领袖已允许就此前不予讨论的问题进行谈判。与此同时，伊朗总统马苏德·佩泽什基安仅表示，政府获得了开展谈判的额外授权，但未说明涉及哪些具体问题。OilPrice指出，有人质疑彭博社的标题是否准确传达了这一声明的内容。

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有关协议的未经证实报道

布伦特原油的又一次大幅下跌发生在美国东部时间约8:20——大致就在半岛电视台报道称华盛顿据称已批准一份通过卡塔尔调解人转交的协议草案之时。Al Araby Al Jadeed也报道称，华盛顿和德黑兰可能会在伊朗核计划及被冻结资金问题上作出让步。

一名伊朗高级官员驳斥了在让步问题上取得突破的说法，并表示达成协议仍遥遥无期。他说，德黑兰的立场是，必须先满足其条件，霍尔木兹海峡才能恢复运行，而核谈判只能在此之后开始。卡塔尔证实双方都在研究提议，但尚未宣布达成协议。

OilPrice强调，有关外交突破的报道仍未经证实，霍尔木兹海峡仍受到限制。该媒体还指出，相互矛盾的报道解释了交易中的不确定性，但无法确定布伦特原油每次大幅下跌的确切原因。

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