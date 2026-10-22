12月布伦特原油期货周四报每桶111.70美元，上涨2.88美元，涨幅为2.65%。盘中报价一度达到每桶112.68美元，OilPrice报道。

运输成本仍然高企

花旗分析师指出，中东原油出口的恢复并不意味着向买家交付原油已恢复正常。根据该银行的估算，波斯湾至中国航线的超大型原油运输船运费接近每公吨250美元，或每桶约35美元。这比过去十年的平均水平高出20倍以上。

9月，该地区船舶之间每日转运的石油超过100万桶，约占该地区出口量的7.5%。据OilPrice称，在美国与伊朗战争之前，此类操作实际上并未进行。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

出口恢复不均衡

不计伊朗，波斯湾国家的石油出口在9月恢复至战前水平的81%以上，部分得益于沙特阿拉伯增加供应。与此同时，OilPrice写道，由于美国的封锁，伊朗出口降至零。

就在7月，花旗还预测，到年底布伦特油价将降至每桶60至65美元，预计通过霍尔木兹海峡的航运将恢复正常。8月，该银行将第三季度预测从每桶75美元上调至80美元，但维持第四季度每桶70美元的预期以及2027年每桶65美元的预测。花旗没有给出新的油价目标水平，强调出口量增加并未消除高昂的物流成本。

关注我们在