在沙特阿拉伯与胡塞武装之间的紧张局势加剧之际，布伦特原油一周内上涨约4%，交易价格接近每桶117美元。OilPrice报道。

市场接近120美元

该媒体指出，布伦特油价正逐步接近每桶120美元，尽管原油市场的基本面情况没有发生显著变化。基准油种价格上涨带来的部分压力，被运费小幅下降以及多数油种之间价差收窄所抵消。

据OilPrice报道，在胡塞武装发动袭击后，沙特阿美要求员工撤离其位于达兰的总部，并暂时转为远程办公。该媒体还报道称，无人机对沙伊巴油田发动袭击造成两人死亡。

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能源市场的其他风险

据利比亚国家石油公司消息，不明身份人员关闭了一条服务于哈马达和塔哈拉油田的管道阀门。这使产量分别减少了每天5万桶和4万桶。

美国能源部从该国东北部储备中提供31.5万桶柴油，以缓解地区供应中断。这一数量约占该储备库存的三分之一。

欧洲天然气价格

欧洲TTF天然气基准价格超过每兆瓦时93欧元，约合每MMBtu 30美元，达到自2022年12月以来的最高水平。OilPrice将此归因于来自卡塔尔的液化天然气供应有限、更寒冷的天气以及天然气储库填充率低于75%。

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