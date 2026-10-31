在墨西哥，联邦电力委员会（CFE）计划通过其金融子公司CFE Capital发行股票筹集约10亿美元。资金将用于建设新的输电线路，私人投资将补充为该公司安排的国家资金。

据Mexico News Daily报道，CFE Capital采用类似于基础设施投资基金Fibra E的模式运作。这种结构使投资者能够获得基础设施资产收益的一部分。

2030年前的计划

CFE首席财务官欧赫尼奥·阿马多尔·基哈诺表示，公司计划到2030年将其输电网络扩大近7%。在此前八年中，该网络的增长不足1%。

新线路对于连接发电设施与用电中心以及满足不断增长的电力需求是必要的。它们还将有助于整合计划在2030年前实施的总装机容量为32吉瓦的新发电项目。

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面向本地和外国投资者的发行

8月，CFE Capital向墨西哥国家银行和证券委员会申请批准在国内进行额外公开发行，并辅以国际私募发行。计划向外国市场参与者提供约三分之一的证券。

基哈诺对Bloomberg Línea表示，CFE代表计划于11月初在纽约与投资者会面，并打算在美国感恩节前完成发行。如果交易达成，这可能成为墨西哥自2020年以来规模最大的公开股票发行。

根据能源部的数据，CFE扩张和强化计划 предусматривает近375亿美元的投资。到2030年，计划向输电领域投入约69亿美元，其中近25亿美元将通过CFE Fibra E提供。

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