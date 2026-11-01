Chevron将勘探支出增加50%——OilPrice

美国油气公司Chevron将在2026年把地质勘探支出增加50%。据OilPrice报道，该支出可能超过15亿美元，而2025年略低于10亿美元。该公司正在扩大在非洲、南美和东地中海勘探程度较低盆地寻找新油气藏的范围。

2027年钻井计划

Chevron负责地质勘探的副总裁凯文·麦克拉克伦表示，两年前，公司每年钻探约10口勘探井。2027年计划包括20口勘探井，并可能包括多达6口评价井。

麦克拉克伦告诉《金融时报》，Chevron正在增加支出，其中包括用于寻找有前景区域的地震数据。他在接受《华尔街日报》采访时还表示，目前约一半的勘探预算投向了未开发、勘探程度较低的盆地。几年前，这类地区约占预算的20%。

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美国以外的勘探区块

Chevron正重点关注圭亚那、安哥拉、纳米比亚、尼日利亚、几内亚比绍、赤道几内亚、埃及和东地中海的机会。过去一年，该公司将其勘探区块面积扩大了35%。

Chevron首席执行官迈克·沃思在第二季度业绩电话会议上表示，公司已形成近年来规模最大、质量最高的勘探机会组合。近几个月来，Chevron宣布在尼日利亚和安哥拉发现油气资源，并计划在年底前在纳米比亚钻探Nabba-1X勘探井。

此前，Chevron专注于美国部分墨西哥湾和二叠纪页岩盆地的勘探与生产。如今，公司寻求通过国际地质勘探项目补充储量，并为未来生产创造机会。

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