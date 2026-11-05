由尼日利亚亿万富翁阿利科·丹格特领导的Dangote Industries于11月4日在纳米比亚沃尔维斯湾港附近启动燃料枢纽建设。该项目连同计划中的区域管道，估值约为25亿美元。

据《The Rio Times》报道，纳米比亚总统内通博·南迪-恩代特瓦出席了项目启动仪式。该地点位于沿海沙漠地区埃龙戈，纳米比亚主要港口坐落于此。

6亿升储存能力

该设施计划建设总容量约6亿升燃料的储罐。其中，3.6亿升将用于储存柴油，其余为汽油。这约为纳米比亚国家石油储存设施容量的八倍；该设施由国有公司Namcor运营，容量为7500万升。

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储存设施中的燃料将用于在南部非洲销售。丹格特表示，公司力求更积极地在该地区投资，并已将到2030年对非洲工业的目标投资额提高至600亿美元。此前目标为500亿美元。

计划中的管道

该项目 предусматривает建设一条长约1700公里的管道，向非洲大陆腹地输送燃料，方向为博茨瓦纳和南非。该公司还描述了一个更广泛的网络，可能与津巴布韦、赞比亚和刚果民主共和国连接。

丹格特表示，枢纽建设预计将持续18至20个月。管道的最终路线及其建设时间表尚未确定。

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