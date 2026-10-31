美国国会联合经济委员会的民主党人表示，自2025年底以来，唐纳德·特朗普总统的石油和天然气资产价值平均增长了43%。《耶路撒冷邮报》援引CBS新闻获得的一份民主党报告的数据报道了此事。

根据委员会基于LSEG Data Analytics数据作出的计算，这些资产的估计价值从2025年底的1260万美元至4600万美元区间，增至2250万美元至8160万美元。数据基于特朗普向美国政府道德办公室提交的财务申报，其中投资和交易金额并非精确列出，而是以规定的区间列示。

能源公司股票交易

委员会成员估计，从3月至8月底——这是申报文件可获取的最后一个时期——特朗普的投资账户购买了价值470万美元至1750万美元的石油和天然气公司股票。在同一时期，这些账户出售了价值200万美元至540万美元的此类股票。

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该投资组合中最大的石油和天然气持仓是价值最高2310万美元的雪佛龙股票，以及价值最高1840万美元的埃克森美孚股票。自2月20日以来，雪佛龙股价上涨近25%，埃克森美孚上涨22%。另据报道，4月7日特朗普宣布与伊朗停火时，其投资账户出售了价值50万至100万美元的埃克森美孚股票。

白宫回应

民主党人表示，在与伊朗的战争期间，随着燃油价格上涨，特朗普能源资产的价值有所增长。根据他们的计算，自战争开始以来，美国家庭平均多花了856美元购买汽油。美国汽油价格自2月以来从每加仑2.87美元上涨至4.29美元，柴油价格则从3.68美元上涨至6.28美元。

白宫驳回了有关利益冲突的猜测。白宫发言人戴维斯·英格尔向CBS新闻表示，特朗普的投资组合由第三方金融机构使用自动化投资模型独立管理，总统及其家人均无法影响购买或出售资产的决定。

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