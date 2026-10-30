巴基斯坦参议院收到一项法案，该法案规定按季度确定天然气价格。国务内政部长塔拉勒·乔杜里提交了《2026年石油和天然气监管局修正法案》，Dawn报道称。

季度价格审查

该法案提议在巴基斯坦2002年石油和天然气监管局条例中新增第8A条。根据拟议机制，天然气领域的持牌方将每季度向监管机构提交其总收入需求的计算结果。

这一计算将仅涉及井口天然气价格和进口天然气成本，包括再气化液化天然气。经审查后，Ogra必须向联邦政府提出建议，联邦政府须在30天内确定各类零售消费者的最低收费和销售价格，以在官方公报上公布。

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未规定举行公开听证会

该文件还允许联邦政府建议Ogra将全部或部分季度调整推迟至条例第8条规定的下一次半年度审查。

对第9条的单独修订规定，监管机构在根据新增第8A条审查既定价格时不会举行公开听证会。说明文件指出，目标是及时考虑卢比兑美元汇率，更准确地反映市场状况，遏制天然气行业债务累积，并维持天然气供应链的财务和运营稳定性。

如果该法案获得通过，将立即生效。

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