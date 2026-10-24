埃及计划在2030年底前将天然气日产量提高至60亿立方英尺。总理穆斯塔法·马德布利在Egypt Forum 2026闭幕会议上表示，The Rio Times报道。

2026年8月，该国日产天然气36.3亿立方英尺，比上年同期的40.6亿立方英尺低10.6%。因此，实现这一目标意味着需要将当前产量提高约65%。

2030年前的目标

国家计划还 предусматривает，到2030年底前将原油和凝析气日产量提高至70万桶。日产60亿立方英尺天然气相当于年产约620亿立方米。

马德布利还提出，到2028年底前安装近30吉瓦风能、太阳能及其他可再生能源装机容量的目标。这类发电站不使用天然气作为燃料。

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气田与外国合作伙伴

石油部长卡里姆·巴达维于9月设定了一项目标，即在2026年底前将天然气日产量增加3.3亿立方英尺。其中，海上Zohr和West Mina气田将提供2.5亿立方英尺，西部沙漠的Meleiha将提供另外8000万立方英尺。

Zohr气田由Eni、Rosneft、bp和Mubadala Energy开发。West Mina由Shell和Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company开发，预计将于2026年第四季度开始生产。Eni还开始投运Meleiha天然气设施的二期工程，其产能最高可达日产1亿立方英尺天然气。

产量下降

据Attaqa援引Joint Organisations Data Initiative统计数据，埃及在2026年1月至7月生产了227亿立方米天然气，而2025年同期为247亿立方米。根据Enerdata的估计，该国天然气产量从2021年710亿立方米的峰值降至2024年的450亿立方米。

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