美国LNG出口量达历史第二高水平——OilPrice

在冬季来临前欧洲需求更为活跃的背景下，美国液化天然气出口量达到历史第二高水平。OilPrice对此报道。

对欧洲供应增加

据路透社援引LSEG的数据，上个月美国对欧洲的LNG供应增加了100万吨，达到689万吨。与此同时，对亚洲的出口几乎没有变化：为273万吨，而9月为284万吨。

在俄罗斯管道天然气供应量减少后，欧洲成为美国液化天然气的最大买家。OilPrice指出，欧盟对俄罗斯LNG短期合同的限制已经生效。该媒体称，对长期合同的禁令将于2027年1月1日生效，其余管道天然气进口计划于2027年秋季停止。

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天然气价格超过100欧元

欧洲天然气价格在上周末、随后在本周初均升至每兆瓦时100欧元以上。OilPrice写道，这是四年来首次出现这种情况。该媒体还援引部分市场参与者的担忧称，价格可能升至每兆瓦时150至180欧元。

卡塔尔的QatarEnergy将其自身LNG出口的不可抗力状态延长至12月。该公司还联系美国Cheniere Energy，以达成一项每年供应400万吨液化天然气的长期协议。据OilPrice报道，根据此类协议的交付可能在2030年代初开始。

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