在航运业需求稳定的背景下，全球燃料油供应正在减少。中东高硫燃料油出口目前比战争开始前每月至少减少80万吨，OilPrice报道称，并援引维多集团亚洲业务负责人基兰·加拉格尔的话。

通过霍尔木兹海峡运输的风险

加拉格尔表示，生产商被迫支付更高的运费和风险溢价，以便通过霍尔木兹海峡运出货物。这使该地区未来供应仍存在不确定性。

燃料油传统上用于航运。同时，由于沙特经红海出口受阻，一些亚洲炼油企业开始用燃料油替代原油作为原料。据维多集团代表估计，这类企业已购买约100万吨计划于11月交付的货物。

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俄罗斯供应减少

另一个因素是乌克兰无人机对俄罗斯联邦——侵略国——炼油厂的打击。加拉格尔估计，这导致燃料油供应每月减少约100万吨。

用原油替代燃料油作为炼油原料本可缓解短缺，但霍尔木兹海峡的航运风险对此构成阻碍。据路透社援引LSEG的数据，用于商业航运的燃料油现货溢价已从2月底的每吨5.10美元升至接近50美元。

路透社援引Kpler数据显示，战争开始前，中东高硫燃料油出口平均每月为370万吨。

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