中国太阳能设备出口9月下降6.4%——OilPrice

2026年9月，中国太阳能电池和组件出口量较去年9月下降6.4%。当月，中国向海外发运了121万公吨此类设备，OilPrice报道，援引路透社公布的海关数据。

年初以来出货量下降

与8月相比，出口量有所增长。与此同时，今年以来中国太阳能设备的海外出货量下降了9.5%。

太阳能电池和组件出口从5月开始下降，此前北京自4月1日起取消了对包括太阳能电池和组件在内的光伏产品的出口增值税退税。该媒体称，这一税收政策变化提高了出口成本，并使中国光伏产品在国际市场上的价格更高。

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中国还计划自2027年1月1日起取消对电池产品的出口增值税退税。

技术管制提议

与此同时，中国当局正提出一项新的贸易政策，可能限制某些太阳能技术的出口。具体而言，涉及基于钙钛矿、叠层太阳能电池、多晶硅、硅片和晶体硅电池的高效产品生产技术。

拟议的调整是更广泛倡议的一部分，该倡议拟限制人工智能、生物医学和太阳能领域多达40项技术的出口。中国商务部和科学技术部已启动为期一个月的公开征求意见，就调整适用出口禁止或限制措施的技术清单征求意见。

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