意大利能源集团Eni宣布发放特别股息并扩大股票回购计划，此前该公司2026年第三季度调整后净利润同比增长125%，达到28亿欧元。OilPrice报道。

利润超出预期

Eni的利润为31.4亿美元，超过了25亿欧元，即28亿美元的市场一致预期。该公司表示，业绩增长得益于石油和天然气产量增加，以及销售价格和炼油利润率上升。

石油和天然气产量增长4%，经营现金流增长30%。炼油和化工部门赚取4.72亿欧元（5.29亿美元），而该部门在2026年第二季度和2025年第三季度均录得小幅亏损。

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炼油利润率大幅上升

Eni第三季度的标准炼油利润率达到每桶28.1美元，而一年前为8.9美元，第二季度为8.3美元。九个月内，该利润率从上年同期的每桶5.8美元升至15.5美元。

该公司表示，在有利的市场环境下，更高的工厂开工率推动了炼油业务业绩。同时，更高的运输成本以及重质高硫原油与轻质低硫原油之间不利的价差也影响了业绩。

Eni计划于12月发放总额13亿欧元（14.6亿美元）的特别股息。该公司将把股票回购计划扩大12%，至38亿欧元（42.6亿美元）。这已是该公司在2026年第三次提高股票回购计划规模。

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